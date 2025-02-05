高知ユナイテッドSCは5日、香港プレミアリーグの香港レンジャーズからDF深川大輔(25)が加入すると発表した。背番号は「37」となる。深川はジェフユナイテッド千葉のアカデミーから日本体育大学に進学。2022シーズンからいわてグルージャ盛岡に加入してプロデビューを果たした。昨シーズンは明治安田J3リーグで28試合に出場。しかし、チームがJFL降格となると契約満了が発表され、今年1月に香港レンジャーズへの移籍が発表されたば