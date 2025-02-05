PSVは4日、マンチェスター・ユナイテッドから元オランダ代表DFタイレル・マラシア(25)が期限付き移籍で加入すると発表した。加入期間は今シーズン終了まで。契約には買い取りオプションも付随している。マラシアは2022-23シーズンにフェイノールトからユナイテッドへ加入。2年目となった昨シーズンは負傷によって完全に棒に振る形となり、今シーズンは昨年11月にようやくの復帰を果たした。しかし長期離脱による試合勘の欠如もあっ