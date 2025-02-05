レアル・マドリーは4日、オーストリア代表DFダビド・アラバに関するメディカルレポートを明かした。3日に行われたトレーニング中に左足に違和感を訴えたアラバは、4日の午前中にメディカルスタッフの検査を受診。その結果、左足内転筋の損傷と診断された。スペイン『アス』によれば、離脱期間は2〜3週間程度と見込まれており、リーグ次節のアトレティコ・マドリーとのマドリード・ダービー(2/8)、11日と19日に予定されるチャンピオ