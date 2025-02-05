【速報　現場の様子】大阪駅コンコース内に刃物男か　すでに警察官が取り押さえる MBSニュース

JR大阪駅のコンコース内に刃物を持った男か すでに警察官が取り押さえる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 5日午前、JR大阪駅のコンコースのお土産店に不審な男が現れたという
  • 男は刃物を持っていたとされ、通報を受けて警察官がかけつけた
  • 男は警察官に確保され、午前9時50分ごろに駅から移動する様子がみられた
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