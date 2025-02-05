復活したいという切なる願いと、復活させたいという強い気持ち。両者が織り成す二人三脚は相当な熱量を漂わせ、今春キャンプで最大級の注目を集めている。日米通算１９７勝の巨人・田中将大と、久保康生巡回投手コーチだ。身ぶり手ぶりを交えた指導に、２００球を超えるネットスロー。キャッチボール中から、体のバランス、体重移動などについてアドバイスを送った。時にスマートフォンで投球フォームを撮影し、１球ごとに確認