【山田美保子のミホコは見ていた！】相変わらず「ＡＣジャパン」と長尺の番組告知で埋め尽くされているフジテレビのＣＭタイム。一部の出演者からは同局へのエールの声が上がっているし、同局のバラエティやドラマをこよなく愛する視聴者の皆さんの想いはＸで確認できている。それらが制作陣や出演者にストレートに届くことを心から願う。私にもチャンネルを必ず合わせるフジテレビの番組がある。２０１８年１０月にスタート