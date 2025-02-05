ロッテは５日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで開催するオープン戦８試合のチケットを、１４日から順次販売開始すると発表した。オープン戦８試合のチケットは全席指定席でダイナミックプライシング（価格変動制）となる。▽ＺＯＺＯ開催オープン戦日程。３月６日・広島戦、７、８、９日・ソフトバンク戦、１１、１２日・日本ハム戦、１８、１９日・楽天戦。いずれも１３時試合開始。▽チケット販売スケジュール。・シーズン