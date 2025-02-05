【ロンドン＝蒔田一彦】ロイター通信によると、スウェーデン南部エーレブルにある成人を対象とした教育施設で４日、銃撃事件が発生し、警察当局は約１０人が死亡したと発表した。死亡者の中には容疑者の男も含まれているとみられる。地元警察幹部は４日の記者会見で、男は単独犯とみられ、現時点でテロではないとの見方を示したが、動機を含めて不明な点が多いと述べた。負傷者数を含めた被害の全容は明らかになっておらず、男