[４日 ロイター] - ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの交渉に応じる用意があるとした上で、いかなる交渉も米国と欧州の参加が必要だと強調した。英国人ジャーナリストのピアーズ・モーガン氏のインタビューに応じた。ゼレンスキー氏は「仮に人々が外交路線に進むべきだと信じるなら、そして、外交路線に進む準備ができていると信じているが、米国、欧州、ウクライナロシアが必要だ」と語った。プーチン大統領と交