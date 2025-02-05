鹿児島国道事務所は、国道3号で「積雪のため通行に支障が生じる可能性がある」として、下記の区間を5日午前8時50分から全面通行止めとしました。 【通行止め区間】 国道3号 薩摩川内市都町(薩摩川内都IC入口交差点)～いちき串木野市三井(串木野 IC入口交差点) までの間 ・ ・ ・