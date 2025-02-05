薩摩大隅地方【大雪に関する気象情報】 薩摩地方では５日（水）昼前にかけて大雪のおそれがあります。 ２月５日（水）から９日（日）にかけての雪のシミュレーションを画像で掲載しています、7日（金）以降も雪が続く見込みです。 九州南部では、６日（木）にかけて上空約１５００メートルに氷点下９度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が続く見込みです。 薩摩地方の山地では、５日（水）