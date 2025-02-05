Q. モンステラの葉はなぜ割れている？ A. 切れ込みはアポトーシス（細胞死）の表れ 手がかからないため育てやすく、インテリアとして部屋のアクセントにもなるモンステラ（和名はホウライショウ）は、観葉植物やギフトとして人気があります。 ハワイでは、モンステラの葉の穴や切れ目を通る太陽の光を「希望の光」としていたという言い伝えがあるそうです。 モンステラの葉は成長過程で、穴が開いたり、深く裂けたりしま