Image: 2mug こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 無駄になりがちなバックパックの上部スペースも有効活用！ クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「KINT RUSH SLIM」は、独自構造でコンパートメント上部まで無駄なく使える薄型バックパック。たくさん荷物を詰めても底の荷物にアクセスしやすいなど、タイパも意識した効率性が特長。 ス