TD124DD PDNは、トーレンスの伝説的ターンテーブル「TD124」を、DDモーターの採用をはじめ、現代の技術でリファインし復活させた「TD124DD」を2月15日に発売する。価格は1,980,000円。カラーはグレー。 TD124DD オリジナルのTD124は1957年に発表され、世界中の放送スタジオで採用。オーディオファンにも人気となり、現在もTD124の熱心なファンが愛用し続けている。新生