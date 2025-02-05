セブン＆アイ・ホールディングスが受ける創業家からの買収提案をめぐって、新たにタイの財閥大手「チャロン・ポカパングループ」に出資を要請していることがわかりました。セブン＆アイは、現在、カナダのコンビニ大手から7兆円規模の買収提案を受けています。これに対して、セブン＆アイは実質的な買収防衛策として創業家が自社株買収によって非上場化する提案をしています。関係者によりますと、創業家側は、この自社株買収に向