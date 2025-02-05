日本海側を中心に大雪をもたらしている「最強・最長寒波」の影響で、富山県では、きのう夜から積雪が急増しています。富山県の各地では昨夜から積雪が急増していて、市街地の観測地点・富山で50センチを観測。県内11市町村に大雪警報が出されています。この積雪の急増で幹線道路では朝、交通渋滞が発生し、通勤通学に大きな影響が出ました。気象庁は普段、雪の少ない北日本から西日本の太平洋側でも、内陸を中心に大雪となるおそれ