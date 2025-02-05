【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏が満票まで１票足りない３９３票で選出された今年の米国野球殿堂入りについて、全米野球記者協会は４日、投票を行った記者３９４人のうち、約８割にあたる３２１人の氏名と投票内容を公表した。イチロー氏に票を投じなかった１人は含まれず、米スポーツ専門局ＥＳＰＮは「イチロー・スズキを選ばなかった殿堂入り投票者は謎のままだ」と伝えた。公表は