気象台は、午前9時58分に、暴風雪警報を三川町、庄内町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】山形県・三川町、庄内町に発表庄内では、暴風雪や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山形市□なだれ注意報7日にかけて警戒■米沢市□なだれ注意報7日にかけて警戒■鶴岡市□暴風雪警報5日夕方にかけて警戒風向西・陸上最大風速18m/s・海上最大風速20m/s□波浪警報6日昼前にかけて