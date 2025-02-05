米グーグルの親会社アルファベットが4日発表した2024年10〜12月期決算は、主力の検索広告などが堅調で、増収増益となった。だが、売り上げの伸びが鈍化し、同日の時間外取引で株価が約8%下落した。売上高は前年同期比12%増の965億ドル（約15兆円）、純利益は同28%増の265億ドル（約4兆円）で、いずれも過去最高だった。企業向けのクラウド事業の売上高は同30%増えたが、市場予想を下回った。AI分野の競争が激化するなか、IT