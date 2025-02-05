お笑い芸人ほんこん（61）が5日、YouTubeチャンネル「ほんこんのちょっと待て」でライブ配信を実施。元フジテレビのアナウンサーで制作会社経営の長谷川豊氏（49）の発言やその後の対応について私見を述べた。長谷川氏は1日、実業家・堀江貴文氏（52）の公式YouTubeチャンネルで「フジテレビに上納文化はあります」などと語り、フジテレビ在籍時の先輩で現在はフリーアナウンサーの笠井信輔（61）らの名前をあげた上で、自らが上納