ＧＡｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは急落。４日取引終了後、海外募集による４０７万２４００株の新株式発行を実施すると発表した。調達資金はＭ＆Ａ資金や銀行借り入れ返済金の一部、テクノロジー関連投資に充てる。株式価値の希薄化を懸念した売りが優勢となっている。 出所：MINKABU PRESS