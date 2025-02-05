任天堂が続伸し、実質上場来高値を更新している。４日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２８００億円から１兆１９００億円（前期比２８．８％減）へ、営業利益を３６００億円から２８００億円（同４７．１％減）へ、純利益を３０００億円から２７００億円（同４５．０％減）へ下方修正し、あわせて期末配当予想を９４円から８１円（年１１６円）へ引き下げたことで反落して始まったものの、年内発