トーカロは堅調。４日取引終了後、２５年３月期連結業績予想について売上高を５３０億円から５４０億円（前期比１５．５％増）へ、純利益を７５億円から７７億円（同２１．７％増）へ上方修正すると発表した。第３四半期累計期間の業績が概ね従来予想を上回る水準で堅調に推移し、今後も半導体関連を中心に好調な売り上げが継続すると見込まれるため。あわせて配当予想を６３円から６５円（前期５３円）へ増額した。これが