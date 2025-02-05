ＩＧポートは昨年１２月４日に上場来高値２７９０円をつけたあと調整していたが、１月下旬以降再騰機運を高めている。 同社は映像（アニメーション）制作と出版事業、制作したアニメに伴う版権事業などを展開する。１月１０日に発表した１１月中間期連結決算は、営業利益が８億２５００万円（前年同期比３８．０％増）となった。制作期間の長期化や人件費の高騰などで映像制作事業は大幅減益となったものの、版