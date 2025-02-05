タカラスタンダードは急伸。４日取引終了後に４～１２月期連結決算を発表。売上高が前年同期比２．７％増の１８４３億１６００万円、営業利益が同２０．１％増の１２８億７６００万円となっており、これを好感した買いが入っている。 新築集合住宅向けの販売が好調だった。合理化・コストダウンの推進や価格改定効果の継続に加え、リフォーム向けの販売が回復傾向で推移したことも寄与した。なお、通期の