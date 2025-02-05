午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１０１、値下がり銘柄数は４８３、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に海運、その他製品、輸送用機器、銀行、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは医薬品、空運など。 出所：MINKABU PRESS