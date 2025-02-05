東京都墨田区のJR両国駅に、「幻のホーム」があることをご存知だろうか？通常は1・2番線ホームのみに電車が発着しているが、この高架構造のホームから見下ろす感じで、3番ホームが存在している。かつてこのホームから千葉の房総方面まで新聞輸送列車が発車していたが、2010年に廃止されたため、定期運行の電車はこのホームから姿を消した。これが“幻のホーム”と呼ばれる所以だ。【写真】会場の一部には、日本人ならば誰もが好き