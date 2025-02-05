【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「もう一つの“居場所”を見つけられたような気持ちになりました」（SixTONES・松村北斗） 『2024年 第98回キネマ旬報ベスト・テン』が発表され、松村北斗（SixTONES）が主演男優賞、河合優実が主演女優賞を受賞した。 ■作品賞日本映画ベスト・テン第1位：『夜明けのすべて』（監督：三宅唱／配給：バンダイナムコフィルムワークス=アスミック・エース） 外国映画ベス