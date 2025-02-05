5日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝153円86銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円45銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝159円66銭前後と43銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース