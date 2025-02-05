仏RFIの中国語版サイトは3日、石破茂首相が訪米して7日にトランプ大統領と初めて対面で会談することに関連し、どんな「手土産」を持っていくかとする記事を掲載した。記事はまず、「日米両政府は、7日に米ワシントンで石破首相とトランプ大統領による初めての首脳会談を行うことで合意した。トランプ氏はどの国と接する時も常に『アメリカ第一主義』を掲げ、米国の実利を第一に考える『ディール（取引）外交』を貫いている。ではト