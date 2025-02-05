中国のオープンソースAIモデル「DeepSeek」はリリース以来、世界から大きな注目を集めています。最近、エヌビディア、マイクロソフト、アマゾンなどのグローバルテック企業大手が相次いで、DeepSeek-R1モデルを自社のAIサービスに正式に組み込むと発表しました。1月31日、エヌビディアは公式サイトでDeepSeek-R1は最先端の推論能力を備えたオープンAIモデルであり、質問に対して直接的な応答をするのではなく、クエリに対して複数