D-Linkは1月31日(現地時間)、「D-Link Technical Support」において、昨年公開したルータの脆弱性に関する情報を更新した。脆弱性情報データベース(CVE: Common Vulnerabilities and Exposures)に登録されたとして、当該製品の利用者に改めて速やかな対策の実施を促した。D-Link Technical Support.