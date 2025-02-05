北海道利尻島の利尻山で昨年3月、バックカントリーツアー中に雪崩で3人が死傷した事故で、北海道警が業務上過失致死傷容疑で、30代の男性ガイドと主催会社の50代男性社長を書類送検したことが5日、捜査関係者への取材で分かった。