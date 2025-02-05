Jeff Mason[ワシントン ４日 ロイター] - トランプ米大統領は４日、大統領令によって教育省を閉鎖したいとの考えを示した。同時に、議会と教員組合の賛同が必要だと認めた。ホワイトハウス当局者は、教育長官に同省閉鎖に取り組むよう指示する大統領令を月内に発表する見通しを示した。９０日間かけて計画の概要を検討し、議会の意見を求めるという。トランプ氏は「米国は世界のどの国よりも生徒１人当たりの支出が多い」とし