ハワイを生活の拠点にしている、音楽プロデューサーのつんく♂（56）が、3人の子どもたちが節分を満喫する様子を公開した。【映像】妻との顔出しデートショット2006年に結婚し、16歳になる双子の長男と長女、13歳の次女と、3人の子どもがいるつんく♂。これまで自身のSNSでは、子どもたちから誕生日にサプライズで手紙をもらったことやハワイのショッピングセンターでデートを満喫する顔出し夫婦ショットなど、家族との生活の