Nazunaは、バレンタインデーにちなみ、特別企画「バレンタインおせっかい」キャンペーンを実施します。 Nazuna「バレンタインおせっかい」キャンペーン ●応募期間2025年2月4日(火)〜2025年2月13日(木)23:59●応募方法渡邊 龍一のX(@Nazuna_watanabe)をフォロー指定投稿をリポストし、「大切な人にしたいおせっかい」をコメント●当選発表2025年2月14日(金)に当選者へDMでご連絡●当選者数2組4名様●宿泊対象施設N