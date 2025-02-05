国際自動車が提供するタクシーアプリ「フルクル」は、一般社団法人 日本記念日協会の認定を受け、2月9日を「フルクルの日」と制定しました。フルクルの日記念として「#フルクル記念日投稿キャンペーン」を2025年2月9日(日曜日)に開催します。 フルクル「#フルクル記念日投稿キャンペーン」 国際自動車が提供するタクシーアプリ「フルクル」は、一般社団法人 日本記念日協会の認定を受け、2月9日を「フルクルの日」と制定