MINAGUは、2025年1月31日にモノのレンタル情報WEBメディア「レンタルワンデイ」をリリースしました。 MINAGU「レンタルワンデイ」 MINAGUは、2025年1月31日にモノのレンタル情報WEBメディア「レンタルワンデイ」をリリース。●レンタルワンデイとはレンタルワンデイは「モノのレンタル情報メディア」です。家具・家電など商品によっては購入したいけど「値段が高い」「万が一効果が無いと不安」「我が家の雰囲気に合わな