人気ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のギタリスト・Ｔｏｒｕが５日までに自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠中の妻でモデル、女優の大政絢との夫婦ショットを公開した。大政が３４歳の誕生日を迎えた４日に、Ｔｏｒｕはストーリーズで「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙ」と祝福。白のジャケットを着用した大政と寄り添う２ショットを掲載した。仲良しぶりにネットでは「美男美女」「すてきな夫婦」「Ｔｏｒｕと