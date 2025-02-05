うどんというと「あのコシの強さがいいんだよな〜」と思い浮かべる人が多いでしょうけど、麺の太さや硬さは地域によって結構違ったりします。特に個性的なのは福岡のうどん。まるでのびてしまった麺のように柔らかく、だけどプツプツと切れずにもっちり食感。つゆをたっぷり吸収してジュワ〜ッとウマい。いわゆるコシ強系のうどんとは対極に位置するようなうどんなのです。福岡うどんの名店「資さんうどん」が関東初進出その福岡う