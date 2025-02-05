高校野球やプロ野球、米大リーグ、夏季オリンピックなどで活躍し、「平成の怪物」と呼ばれた元投手の松坂大輔さん（４４）が３月２日、三重県松阪市で開かれるトークショーに招かれる。市が市制２０周年の記念事業として計画している「まつさかさんまつざかさん大集合！」企画の起爆剤として、約１万４０００人とされる全国の「まつさかさん」に松阪来訪を促したい狙いだ。（三木修司）松坂さんは横浜高３年の夏の甲子園決