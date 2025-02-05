名鉄上小田井駅で情報提供を求めるポスターを張る高羽奈美子さんの夫悟さん＝5日朝、名古屋市1999年に名古屋市西区のアパートで住人の主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された未解決事件で、有力情報の提供者に支払う公的懸賞金（捜査特別報奨金）の受け付けが1年延長されたことを受け、夫悟さん（68）と愛知県警の捜査員35人ほどが5日、現場の近くの名鉄上小田井駅などで情報提供を呼びかけ、事件解決を訴えた。悟さん