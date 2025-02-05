モーニング娘。の元メンバーでタレントの市井紗耶香（41）が5日までに自身のインスタグラムを更新。モーニング娘。の元メンバーで女優の高橋愛（38)との2ショットを披露した。「愛ちゃんとキノコ鍋」と書き出すと、飲食店でのきのこがのせられた皿を手にした高橋と自身のショットをアップ。「寒かったから体ほかほかになりました〜」とつづった。市井の投稿に、フォロワーからは「懐かしい」「ほっこりしたよ」「おふたり