石破茂総理大臣は6日からアメリカを訪問し、トランプ大統領と初めて首脳会談に臨みます。国内外の問題に対し、「全身全霊を尽くす」と語る石破総理。成果を上げることはできるのでしょうか。■野党と駆け引き続くガソリン減税時期は…石破総理は4日、68歳の誕生日を迎えました。笑顔とは裏腹に、国の内外には課題が山積。まさに「内憂外患」の難しい局面に、総理は立たされています。石破総理「今週はトランプ大統領との会