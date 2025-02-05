2020年までJALの社外監査役を務めた八田進二氏（右）は「内部統制や管理体制に目詰まりが起きている」と指摘する（左写真：尾形文繁撮影、右写真：梅谷秀司撮影）「日本航空（JAL）がこれまでパイロットの飲酒トラブルなど問題の起きるたびに講じてきた対策には、全社的に魂が入っておらず実効性がなかった」青山学院大学名誉教授の八田進二氏は、「なぜJALで安全トラブルが繰り返し起きるのか」という問いにこう答える。八田氏は