●最近、愛を感じたエピソード「ありがたいなって」 数々の作品に出演し、現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の語りとしても注目を集めている綾瀬はるか。ドリームワークス・アニメーション最新作『野生の島のロズ』(2月7日公開)では、主人公の最新型アシスト・ロボット、ロズの吹き替え声優を務めた。綾瀬にインタビューし、本作の魅力を聞くとともに、次第に愛が芽生えていくロズにちなみ、愛にまつわる話