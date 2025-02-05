◆姫路１日目（２月５日）《小牧太》２３勝。エイシンテムジン（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「ゲートを五分に出たら」（◎）。カンナリリー（１２Ｒ）は「すんなり流れに乗れたら好勝負に」（◎）。マオノヴァイザー（６Ｒ）も「前走は出遅れた。五分に出ることができれば」（◎）。ロードシャマール（７Ｒ）は「メンバーが強くなったので、どこまで戦えるか」（○）。《笹田知宏》１２勝。サニイアール（７Ｒ）に気