フジテレビ系「めざまし８」（月曜〜金曜・午前８時）は５日、元タレント・中居正広氏（５２）と女性トラブルに端を発したフジテレビを巡る問題で、フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）株式を７％以上保有する米投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」が４日、公式サイトを更新し、３日付で同局取締役相談役の日枝久氏（８７）の辞任を求める書簡を送付したことを報じた。一連の事態を受けて、同社は、港浩一氏らの