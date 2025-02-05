千葉ロッテマリーンズは5日、ZOZOマリンスタジアムで開催するオープン戦8試合のチケットを14日から販売開始すると発表した。オープン戦8試合のチケットは全席指定席でダイナミックプライシング（価格変動制）となっており、14日から順次販売する。ZOZOマリンスタジアムで開催するオープン戦8試合とそのチケット販売スケジュールの詳細は以下の通り。＜ZOZOマリンスタジアムで開催するオープン戦＞・3月6日（木）:広島戦・3月