気象台は、午前9時53分に、波浪警報を舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】京都府・舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表北部では、5日夕方から5日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■舞鶴市□波浪警報【発表】5日夕方から5日夜遅くにかけて警戒予想最大波高6m■宮津市□波浪警報【発表】5日夕方から5日夜遅くにかけて警戒予想最大波高6